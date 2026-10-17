Tutta spagnola la finale di Shanghai: a Davidovich-Fokina si aggiunge Jodar, che a 20 anni e un mese conquista il primo atto conclusivo in un Masters 1000 (dopo sole 26 partite).

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si scrive Shanghai, si legge provincia spagnola. Perché una finale tutta iberica in estremo oriente è una novità assoluta: anche senza Alcaraz la Spagna si prende tutto, con Rafael Jodar che batte in due set Daniil Medvedev, conquistando a 20 anni e un mese esatto la prima finale in carriera in un Masters 1000 (la terza assoluta nel circuito dopo quella vinta a Marrakech ad aprile contro Trungelliti e quella persa a Washington ad agosto contro Fritz). Domani sfiderà Alejandro Davidovich-Fokina, e chi vincerà potrà fregiarsi del titolo di primo spagnolo di sempre a vincere a Shanghai. Anche se in patria questa finale somiglia già a una sorta di incrocio al sapore di Davis.

Ferrer osserva: in Davis questa Spagna fa paura

Perché per una strana congiuntura astrale, Jodar e Davidovich-Fokina non si ritroveranno a Bologna per la Final 8 di Davis. Ci sarà Rafa, all’esordio assoluto sul palcoscenico bolognese. Mancherà Alejandro, già assente lo scorso anno, con il capitano Ferrer che non gli perdonò la rinuncia alle sfide eliminatorie contro la Svizzera (a febbraio) e soprattutto la Danimarca (a settembre), alle quali il giocatore rinunciò motivando di essere stanco (ma poi andò a giocare a febbraio a Dallas, proprio nella settimana dove sarebbe dovuto andare in nazionale, mentre a settembre preferì trasferirsi in anticipo in Asia, evitando di rispondere alla convocazione).

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Chiaro però che adesso per Ferrer le cose si complicano, ma forse neanche troppo: tenere fuori Davidovich-Fokina può essere un azzardo, ma almeno c’è Jodar a rincuorare il capitano dell’Armada, che potrà poi fare affidamento anche su Alcaraz. Anche se magari nei prossimi giorni qualcosa cambierà, e anziché Munar o Merida potrebbe essere proprio il nome di Alejandro quello buono per completare la cinquina (inamovibili i doppisti Granollers e Martinez).

Jodar “vede” le Finals: una crescita esponenziale

Tornando a Jodar, e alla sua vittoria in semifinale contro Medvedev, poco da aggiungere a quel che ha raccontato il 6-4 6-3 finale. Un punteggio che testimonia la crescita esponenziale del talento madrileno, che a questo punto ha messo un piede sull’aereo che lo porterà a Torino, destinazione Finals.

Intanto ha allungato sul primo inseguitore, cioè Djokovic, staccato di 279 punti (che diventerebbero 629 in caso di successo in finale: a quel punto, Jodar salirebbe appena dietro Cobolli, e l’ipoteca sarebbe bella grossa).

Ma soprattutto ha dato la netta sensazione di essere maturo al punto giusto per cominciare a flirtare con i piani alti del circuito, mettendo al contempo nel mirino la top 10 (male che vada lunedì sarà numero 11, ma con una vittoria salirebbe addirittura alla 8). Insomma, un predestinato o qualcosa del genere, bravo soprattutto a ricomporsi nei momenti in cui la partita avrebbe potuto prendere la piega desiderata dal russo.

Medvedev è stanco e Rafa non fa sconti

Va detto che Daniil è stato meno continuo del solito da fondo campo, finendo spesso e volentieri per subire il gioco del giovane spagnolo, decisamente più aggressivo all’inizio dello scambio. Medvedev ha forse pagato dazio a un po’ di stanchezza, senza riuscire a convertire tre opportunità per il break nel primo set quando era già sotto nel punteggio, ma riuscendo poi a trovare un modo per tenere aperta la contesa (era sotto di due break), cedendo 6-4.

Nel secondo le percentuali al servizio di Jodar sono salite, mentre qualche errore di troppo del russo ha finito per concedere altre chance all’iberico. Che dopo aver ottenuto il break decisivo non è riuscito a chiudere nell’ottavo gioco, dilapidando tre palle match sulla racchetta del rivale. Ma nel nono game Rafa ha tenuto la battuta a zero, dimostrando di non tremare di fronte a niente e diventando così il terzo giocatore più veloce di sempre a conquistare la finale di un Masters 1000 (gli sono bastate 26 partite: ne servirono 25 a Becker e Muster e 22 a Edberg all’inizio degli anni ’90). “Oggi Medvedev ha giocato benissimo, serviva un gran match da parte mia per portare la vittoria a casa e sono contento che sia arrivato”, il commento dello spagnolo.