Ennesima rimonta in quel di Shanghai per Jodar, che grazie alla vittoria su Ruud approda in semifinale e supera Djokovic e De Minaur nella Race, avvicinando la qualificazione alle ATP Finals

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Rafael Jodar batte Casper Ruud e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai al termine di un incontro dal copione già visto. Per il quarto match consecutivo infatti lo spagnolo ha trionfato in Cina dopo essersi ritrovato sotto di un set. Una vittoria che spinge il giovane Rafa verso le ATP Finals e complica invece le possibilità di qualificazione di Novak Djokovic e Alex de Minaur.

Jodar, ennesima rimonta a Shanghai: ribaltato anche Ruud

Jodar sembra seguire un copione ben definito a Shanghai, dove per la quarta volta in altrettante partite nel Masters 1000 cinese si è ritrovato sotto di un set, salvo poi avviare una perentoria rimonta che lo ha portato alla vittoria. Come contro Tirante, Lehecka e Van de Zandschulp, infatti Rafa ha perso un primo parziale molto combattuto facendosi strappare da Ruud la battuta nel finale, il tutto dopo che nel game precedente non aveva sfruttato ben tre palle break. Sotto nel punteggio nel secondo set arriva però la reazione di Jodar, che dopo un break e contro-break nel terzo e quarto game, strappa nuovamente la battuta a Ruud nel nono gioco, chiudendo poi il parziale al servizio in quello successivo.

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A questo punto l’inerzia del match è tutta dalla parte dello spagnolo, con il normalmente molto pacato Ruud che per qualche istante per anche la calma, lamentandosi platealmente con il suo angolo. Un segnale inequivocabile delle difficoltà del norvegese, che dopo aver recuperato un break di vantaggio ne subisce altri due che consegnano a Jodar la vittoria per 4-6 6-4 6-3 e la qualificazione in semifinale al Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Tommy Paul.

Jodar sorpassa Djokovic e De Minaur

Questa è una vittoria che vale doppio per Jodar, che grazie al successo su Ruud fa uno scatto importante anche nella Race ATP, dove ha scavalcato in un colpo solo Djokovic e De Minaur portandosi al 9° posto, l’ultimo utile (in virtù del forfait di Jannk Sinner) per qualificarsi alle Nitto ATP Finals. Il vantaggio sui due inseguitori è però molto risicato per Rafa, che per mettere al riparo la qualificazione dovrà cercare di continuare a vincere a Shanghai o fare bene a Basilea e Parigi, ultimi due importanti appuntamenti prima delle Finals.

Al momento però l’unico reale avversario di Jodar sembrerebbe essere De Minaur (che giocherà a Vienna e non a Basilea), dato che Djokovic al momento non risulta iscritto in nessuno dei due ATP 500 in programma, ma solamente al Masters 1000 di Parigi, dove senza un exploit importante difficilmente potrebbe ambire a essere presente a Torino, dove per ora potrebbe andare solamente in qualità di seconda riserva.