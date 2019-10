Shanghai Masters 1000, Berrettini si arrende in semifinale

L'avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai si interrompe in semifinale.

Dopo aver superato venerdì Thiem, l'italiano si è arreso ad Alexander Zverev per 6-3 6-4. Il tedesco non ha concesso palle break in tutto l'incontro, ha servito 11 ace ed è incappato in un solo doppio fallo.

Berrettini, invece, ha ceduto due volte il servizio, e sono stati break fatali: quello nel quarto game del primo set e quello nel nono del secondo, che ha mandato Zverev a servire per il match.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 16:07