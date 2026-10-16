Superato un crollo fisico nel secondo set, Medvedev è riuscito a battere un Paul particolarmente combattivo e approdare in semifinale a Shanghai contro Jodar, consolidando anche la sua possibile qualificazione alle ATP Finals

Al termine di un match ad altissima intensità, Daniil Medvedev ha superato Tommy Paul approdando in semifinale al Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Rafael Jodar. Una vittoria che permette al russo di consolidare la sua posizione nella Race ATP e di tornare tra i cinque migliori giocatore della classifica ATP, togliendo dunque a Flavio Cobolli la possibilità di registrare un nuovo best ranking.

Medvedev fatica ma batte Paul e trova Jodar

Quello tra Medvedev e Paul a Shanghai è stato senza dubbio uno dei match più belli del torneo, con entrambi i giocatori che hanno dato spettacolo per tre set. Un match combattutissimo, con Daniil che si aggiudica il primo set conquistando due break (uno nel quinto e uno nel nono e ultimo game del parziale) e soprattutto annullando la bellezza sette palle break al suo avversario. Nel secondo set arriva però la reazione di Paul, che trova un break (alla quarta occasione) nel primo game grazie a un doppio fallo di Medvedev e sfrutta un calo fisico e di concentrazione del suo avversario, che dopo il quarto gioco ha tirato i remi in barca perdendo il parziale per 6-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il toilet break a fine secondo set sembra però ricaricare le energie di Medvedev, che nel terzo torna a giocare in maniera aggressiva come aveva fatto prima del crollo, mettendo subito in difficoltà Paul che finisce col cedere subito la battuta e a inseguire nel punteggio per tutto il parziale, subendo poi un nuovo break che porta il russo a trionfare per 6-3 1-6 6-3. Daniil approda così in semifinale, dove affronterà la rivelazione della stagione Jodar (che in precedenza aveva superato Ruud) per la prima volta in carriera.

Medvedev torna in top-5 e regala un dispiace a Cobolli

Questo successo permette a Medvedev di compiere un balzo in classifica e tornare tra i primi cinque giocatori del mondo. Un risultato che testimonia la crescita di Daniil dopo la passata stagione molto deludente, ma soprattutto che toglie al nostro Cobolli la possibilità di registrare un nuovo best ranking al n°5 ATP. Una conseguenza però dovuta principalmente alle sue sconfitte all’esordio nei due tornei da lui disputati durante la tournée asiatica.

Medvedev mette al sicuro le ATP Finals

La vittoria su Paul allontana anche le vacanze alle Maldive (come aveva ironicamente risposto lui a chi gli chiedeva delle ATP Finals) e avvicina Medvedev a Torino. Il russo infatti ha scavalcato Fils e Tiafoe nella Race, dove ora occupa la sesta posizione, con un margine di poco più di 500 punti sul primo degli esclusi, ovvero Alex de Minaur. Un vantaggio che gli permette di dormire sonni tranquilli dati i pochi tornei che mancano al termine della stagione, ma che avrebbe potuto essere anche maggiore se non gli fossero stati sottratti quelli conquistati a Pechino settimana scorsa in seguito alla squalifica e per i quali potrebbe anche fare ricorso. Eventualità sulla quale Medvedev in mixed zone non si è voluto esprimere: “No comment. Non so se posso commentare, vedremo”.