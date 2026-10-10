Anche Darderi saluta Shanghai: troppo forte lo Tsitsipas attuale per concedere chance all'italo-argentino, che rimanda il ritorno in top 20. Battuto un record negativo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Abbiamo ammainato anche l’ultima bandiera di stanza a Shanghai. Con Luciano Darderi battuto da una della migliori versioni di Stefanos Tsitsipas da qualche mese (forse anno) a questa parte, tornato dominante e in grado di volgere a proprio favore anche le situazioni più complesse e apparentemente critiche. Il greco si prende l’ottavo di finale contro Fritz (giustiziere poco prima di Arnaldi) col punteggio di 6-3 6-4, legittimando una netta superiorità grazie a un’ottima prima (84% di punti ricavati) e soprattutto una seconda decisamente più efficace (71% a 52%), la ragione che sostanzialmente ha portato Darderi verso un finale inevitabile.

Darderi ci prova, Tsitsipas però è tornato a splendere

Insomma, eravamo senza Sinner e ci ritroviamo senza alcun giocatore al terzo turno. E dire che ne avevamo portati comunque 5 al secondo turno, ma tra incroci non troppo favorevoli e altre traversie (vedi i 5 tiebreak persi su 5 giocati) non c’è rimasta traccia di bandiera tricolore nella lontana Shanghai.

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Darderi il suo ha provato a farlo, dimostrando però una volta di più che sul cemento (seppur outdoor) fatica a rendere come fa sulla terra. Anche se il treno stavolta è passato nel quinto gioco del primo set, quando ha avuto due opportunità per replicare al break subito nel secondo gioco. Una montagna troppo impervia da scalare, col greco che servendo con percentuali tanto alte ha davvero elemosinato opportunità di replica per l’italo-argentino.

Chiuso il primo set sul 6-3, nel secondo Darderi ha faticato tantissimo a tenere il servizio nei primi due giochi nei quali è andato alla battuta (per Tsitsi è venuto tutto facile: 12 punti a uno nei game con i quali è andato sul 3-3), poi nel settimo gioco s’è fatto bastare un’opportunità per scappare sul 4-.3 e a quel punto ha dovuto unicamente badare alla sostanza, senza preoccuparsi troppo della forma.

Senza Sinner, il buio: fuori dai primi 32 da Bercy 2024

Quella che fino a poche ore fa si presentava come una piacevole suggestione (un derby tutto italiano nei sedicesimi tra Arnaldi e Darderi, con la certezza quindi di avere almeno un tennista agli ottavi) s’è rivelata essere una mera illusione.

E così l’Italia dimostra una volta di più che in questo autunno, orfana di Sinner, non riesce proprio a incidere quando più conta: era da Parigi-Bercy del 2024 che non si assisteva a eliminazioni così precoci per gli italiani, che anche allora non portarono nessuno tra i migliori 32 del torneo.

Mancava anche in quel frangente Sinner, costretto al forfait a poche ore dal debutto a causa di un virus intestinale, con i 6 italiani in campo tutti battuti all’esordio (Arnaldi, Berrettini, Darderi, Fognini, Musetti e Sonego). Allora però fu una battuta d’arresto isolata, il classico incidente di percorso, mentre stavolta il rischio è che si possa trattare di un indizio ben maggiore su una crisi che comincia a farsi strisciante. E con la Davis che incombe tra poco più di un mese, preoccuparsi è il minimo che si possa fare.