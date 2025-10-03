Shelton, il "bulletto" in crisi: cede a Goffin sotto gli occhi di Sinner, la reazione imperdibile di Jannik

Rientro choc per lo statunitense, dopo oltre un mese di stop seguito al ritiro nel terzo turno degli US Open contro Mannarino: la sua avventura a Shanghai è già finita.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tempi duri per il “bulletto” del circuito. Ben Shelton, in questa fase, non intimidisce più nessuno coi suoi atteggiamenti sopra le righe. Neppure il 34enne David Goffin, tornato al terzo turno di un Masters 1000 quasi sette mesi dopo l’ultima apparizione a Miami. Il belga, vecchia volpe del circus, si è imposto addirittura in scioltezza, guadagnandosi il pass per la prossima sfida contro il canadese Gabriel Diallo. Il tutto sotto gli occhi di Jannik Sinner, che ha approfittato del giorno di riposo in più concessogli dagli organizzatori per gustarsi lo spettacolo. Imperdibile la reazione del numero 2 dopo un favoloso passante di Goffin.

Shanghai, Shelton eliminato da Goffin

Il belga, ovviamente, ha potuto beneficiare delle condizioni fisiche ancora non ottimali da parte del suo rivale. Shelton, infatti, mancava dai campi da oltre un mese, dal ritiro al terzo turno degli US Open contro Adrian Mannarino. L’americano, numero 6 della classifica ATP, era stato costretto ad alzare bandiera bianca subito dopo la conclusione del quarto set, vinto dal francese, che aveva allungato il match al quinto. E a quanto pare, non s’è ripreso del tutto. O per lo meno, non sembra ancora pronto a disputare sfide contro avversari di medio livello come il belga, che nel ranking occupa l’83ma posizione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I problemi fisici di Ben e i prossimi tornei

Shelton è diventato così la prima testa di serie a dover abbandonare il torneo, se si eccettua naturalmente il ritiro del numero 1 del seeding, Carlos Alcaraz, avvenuto prima dell’inizio delle partite. Ben dovrà lavorare sodo per farsi trovare pronto ai prossimi appuntamenti che contano, l’ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi e le ATP Finals di novembre a Torino. Di sicuro chi ha destato la miglior impressione in campo è stato Goffin. Il belga ha sorpreso per l’autorevolezza con cui ha tenuto il campo e anche per l’efficacia di alcuni suoi colpi. Uno, in particolare, ha catturato le attenzioni di Sinner.

Punto super di Goffin, Sinner impressionato

Le telecamere hanno beccato Jannik a bocca aperta in tribuna di fronte a un bellissimo passante lungolinea di rovescio di Goffin, sul 4-2 a suo favore nel primo set. Un colpo eseguito dal belga a conclusione di una magistrale discesa a rete, dopo un potente schiaffo al volo col dritto da parte dell’americano seguito a un’ottima prima di servizio al centro. Il rosso di San Candido, visibilmente impressionato, ha annuito con leggerezza come a voler sottolineare il pregevole gesto tecnico del belga, autore del miglior punto della partita. Match che Goffin si è poi aggiudicato in appena un’ora e 18 minuti, sul risultato di 6-2 6-4.