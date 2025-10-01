Sinner, è Altmaier l'avversario al 2° turno di Shanghai: quando si gioca, c'è un precedente sconvolgente

Jannik ritrova il tedesco, che ha eliminato l'australiano Schoolkate e che nel 2023 lo sbatté fuori nelle primissime fasi del Roland Garros. Gioca col rovescio a una mano.

Neppure il tempo di festeggiare il ritorno al successo a Pechino, dove ha piegato Learner Tien in finale portando a casa il terzo titolo del 2025 dopo i due Slam, Australian Open e Wimbledon, che Jannik Sinner ha dovuto mettersi in viaggio. Dalla capitale amministrativa della Cina a quella economica. È Shanghai il cuore pulsante del gigante asiatico e il Masters 1000 della “città della magnolia” è il più prestigioso dell’intero continente. Per Jannik un piccolo tour de force, visto che dovrà scendere in campo per il secondo turno della kermesse piuttosto presto. E oggi ha scoperto anche chi dovrà affrontare.

Shanghai, Sinner-Altmaier al secondo turno

Nel secondo turno del Masters 1000 cinese, che per Sinner coincide col turno d’esordio, il rivale sarà Daniel Altmaier, 27enne tedesco che ha nell’elegante rovescio a una mano il suo marchio di fabbrica. Un giocatore insidioso, che occupa la posizione numero 49 della classifica ATP (a ottobre di due anni fa aveva toccato il suo apice: la numero 47) e che nel primo round ha superato l’australiano Tristan Schoolkate in modo piuttosto netto: 6-3 6-4 il punteggio. Una vittoria convincente, che ha regalato ad Altmaier la possibilità di misurarsi contro il numero 2 al mondo. E non è mica la prima volta.

Roland Garros 2023: Jannik fuori contro il tedesco

Sinner e Altmaier si sono infatti già affrontati in due occasioni. La prima nel 2022, nel primo turno degli US Open: successo sofferto per il giovane Jannik, in cinque set, sul risultato di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1. Meno confortante l’esito del secondo precedente, che risale al secondo turno del Roland Garros 2023. Altmaier eliminò a sorpresa Sinner anche in questo caso al quinto set, dopo una lunga battaglia sulla terra parigina:6-7 7-6 1-6 7-6 7-5 in favore del tedesco, che – per giunta – al termine del match fu bersagliato sui social dai fan di Jannik. Una partita dopo la partita: quella in campo si era protratta per più di cinque ore.

Quando si gioca la sfida Sinner-Altmaier a Shanghai

Nato a Kempen, Altmaier è dunque un rivale scomodo, un giocatore preparato e che sta vivendo un discreto momento di forma. Un primo scoglio da non sottovalutare in un percorso che dovrebbe portare sulla strada di Sinner altri giocatori “pericolosi” sul cemento, da Griekspoor a Bublik o Rune, fino ad altre mine vaganti. Chi non ci sarà è proprio il rivale numero 1, Alcaraz, che ha ufficializzato il suo ritiro. Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, collocato nella parte bassa del tabellone, dovrebbe giocarsi nella giornata di venerdì, a orario da definire, a meno di rinvii al sabato dell’ultim’ora per consentire al numero 2 un po’ di respiro dopo Pechino.