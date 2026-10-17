I rimbalzi infiniti e le attese snervanti prima di servire non salvano il tedesco contro lo spagnolo, che vola in finale e festeggia citando una mossa da strateghi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Niente da fare per Sascha Zverev, i due Slam vinti a Parigi e New York rischiano di rimanere gli unici trionfi del tedesco nell’anno che si concluderà col meritato (ma fortunoso) approdo in vetta alla classifica ATP. Anche il Masters 1000 di Shanghai è scappato via dalle mani del tedesco, debilitato dai fastidi alla caviglia ed eliminato in semifinale da Alejandro Davidovich Fokina, grande amico di Carlos Alcaraz e autore di una prestazione davvero assennata dal punto di vista tecnico e tattico. Vittoria festeggiata dall’iberico citando addirittura una strategia degli scacchi, la “defensa siciliana” di don Pietro Carrera.

Shanghai, Davidovich Fokina manda in crisi Zverev

Zverev ha retto bene per un set, finché insomma le forze l’hanno assistito al 100%. Solido al servizio, Sascha ha aspettato con pazienza che fosse l’avversario a fare il primo errore. E a Davidovich Fokina è mancata lucidità proprio nel momento decisivo, ai vantaggi del primo set, vinto 7-5 dal tedesco. Nel secondo lo spagnolo non ha sbagliato niente o quasi, mentre Zverev ha cominciato ad accusare qualche battuta a vuoto. Il ricorso ai soliti trucchetti (time violation, rimbalzi infiniti, lunghe pause) stavolta non è servito granché a Zverev, che s’è beccato un warning e ha perso primo il secondo (4-6) e poi il terzo set (3-6).

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Cos’è la difesa siciliana, la mossa citata dallo spagnolo

Al termine del match Davidovich Fokina ha festeggiando citando una celebre strategia scacchistica, messa in pratica sul cemento di Shanghai. La difesa siciliana, infatti, è un particolare tipo di “difesa aggressiva” degli scacchi, consistente nel muovere un pedone non frontalmente ma lateralmente sulla prima mossa dell’avversario a inizio partita. Davidovich Fokina, insomma, ha scelto di rispondere con coraggio alle battute di Zverev e i fatti gli hanno dato ragione. Ora per lo spagnolo la possibilità di giocarsi un titolo 1000 e di tenere accesa la fiammella della speranza per le ATP Finals.

Classifica ATP, Sinner sempre davanti a Zverev. Per ora

Cosa comporta la clamorosa eliminazione di Zverev in semifinale a Shanghai a livello di classifica ATP? Non molto, per la verità. Certo, Sascha dice addio alla possibilità di mettere in cascina altri 600 punti in caso di successo nel torneo, che lo avrebbero portato ad appena 280 lunghezze da Sinner. Ora invece il margine di Jannik è sempre di 880 punti, alla vigilia dell’ultimo 500 dell’anno (la combo Vienna-Basilea) e dell’ultimo Masters 1000, quello di Parigi. Jannik è destinato comunque a cedere lo scettro, lasciando per strada i 500 punti di Vienna, i 1000 di Parigi e i 1500 del trionfo alle ATP Finals di Torino dello scorso anno.