Shapovalov perde la testa: si ritira per le urla di Fonseca. E a Parigi si sfidano di nuovo. Giornata da incubo per il Canada

Il tennista canadese lascia il campo per protesta e dopo aver litigato con il giudice di sedia: il pubblico fischia, i telecronisti sono increduli e il brasiliano non capisce cosa sta succedendo

Il finale di partita più inatteso. Sarà che con la coda della stagione del tennis, le energie ormai agli sgoccioli e la stanchezza che si fa sentire, la tensione sembra aver raggiunto il punto di ebollizione. A farlo è stato sicuramente Denis Shapovalov che ha abbandonato il match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea contro Fonseca.

Shapovalov-Fonseca: cosa è successo

Match molto equilibrato quello che va in scena sul cemento indoor dello Swiss Open, si arriva al terzo set nella sfida tra Denis Shapovalov e il brasiliano Joao Fonseca e con quest’ultimo avanti sul punteggio di 4-1, il canadese decide di lasciare semplicemente il campo. Shapovalov non aveva dato nessun segno di problema fisico, ha stretto la mano dopo aver subito il secondo break, ha riposto con calma la racchetta nella sua borsa ed è andato via tra i fischi e gli ululati del pubblico.

Una decisione maturata per protesta dopo il secondo doppio fallo di Shapovalov che non ha mandato giù la richiesta di Fonseca di aspettare qualche secondo tra la prima e la seconda di servizio, una richiesta motivata dal fatto che ci fosse la presenza in campo di un raccattapalle. Il canadese ha protestato all’indirizzo del giudice di sedia che però non ha voluto sentire ragioni. E Denis ha preso la sua decisione.

Le urla di Fonseca

L’episodio che ha di fatto concluso il match è però il frutto di una lunga frustrazione di Shapovalov che più volte si è lamentato per il modo di stare in campo del suo avversario. Il giovanissimo brasiliano (alla seconda semifinale nel circuito ATP) accompagna molto spesso i suoi colpi con delle urla piuttosto forti, una cosa che non è proprio andata giù a Denis che non ha nascosto la sua frustrazione per quello che ha considerato come un comportamento scorretto. Ma il dramma potrebbe non rimanere nella neutrale Svizzera, tra qualche giorno infatti per una sorta di scherzo del destino i due saranno di nuovo di fronte nel primo turno del Masters 1000 di Parigi.

La giornata nera del Canada

La giornata del Canada sul cemento di Basilea però è stata letteralmente da dimenticare. Prima del dramma nel match tra Shapovalov e Fonseca infatti, il paese nordamericano ha assistito anche al ritiro di Felix Auger-Aliassime che dopo aver perso il primo set contro lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-3, ha deciso di abbandonare la partita. Anche lui non ha chiesto l’intervento del fisioterapista ma a differenza del connazionale, la decisione di abbandonare sembra nata per un problema di natura fisica. Per lui però si tratta di un doppio colpo negativo visto che lascia per strada punti fondamentali nella corsa per le ATP Finals (è al nono posto all’inseguimento di Lorenzo Musetti) e rischia di saltare anche l’appuntamento di Parigi se il problema fisico non dovesse essere di poco conto.