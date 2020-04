Shaq sicuro: "Miei Lakers più forti dei Bulls di Jordan"

L'NBA è in stand-by. Nell'attesa di rivedere in campo le stelle dell'NBA, Shaq O'Neal ha parlato dei suoi LA Lakers, spiegando come quella edizione gialloviola, con Bryant al suo fianco, avrebbe battuto senza problemi i mitici Chicago Bulls di Jordan.

Il celebre Shaq ha spiegato anche perchè avrebbero vinto i suoi LA Lakers: "Avrei distrutto tutti i giocatori che avrebbero mandato contro di me sono canestro, i vari Luc Longley, Bill Winnington, Bill Cartwright. Sarei stato io il fattore decisivo di quelle sfide e la mia capacità di segnare tiri liberi. Quello sarebbe stato l’unico modo per limitarmi", le sue parole riportate da ESPN.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 08:13