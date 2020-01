Shaqiri alla Roma, parola a Klopp

Come alternativa a Politano, la Roma ha sondato il terreno per Xherdan Shaqiri.

In conferenza stampa, Klopp ha parlato del possibile trasferimento in giallorosso dell'ex interista: "Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore. La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori".

Aumentano dunque le voci su Januzaj: in Liga in questa stagione ha collezionato 11 presenze senza segnare. Ha però servito 3 assist per i compagni.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 19:04