Shaqiri, la Roma torna alla carica

Xherdan Shaqiri è uno dei nomi caldi del calciomercato in vista della riapertura estiva delle trattative. E lo svizzero che in Italia ha già vestito la maglia dell'Inter potrebbe tornare a giocare in serie A.

Lo affermano i media inglesi, secondo cui in coda per il talentuoso giocatore attualmente al Liverpool continuerebbe ad esserci la Roma, che dopo non essere riuscita ad accaparrarselo in prestito a gennaio potrebbe tornare a farsi sotto in ottica prossima stagione.

Le altre ipotesi per l'ex nerazzurro conducono invece in Spagna (dove è forte il Siviglia) o in Russia (CSKA Mosca).

SPORTAL.IT | 29-03-2020 21:12