Garbine Muguruza è approdata in semifinale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina.

La tennista spagnola, testa di serie numero 3, ha liquidato nel primo quarto di finale la russa Maria Sharapova, 28esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 6-1, maturato in appena un'ora e 10 minuti di gioco. La Muguruza approda in semifinale per la seconda volta in carriera.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 16:25