Shelton da bullo a saggio: "Una mossa ha cambiato tutto". La differenza con Sinner e la "paura" per Mboko

Ben spiega la prima vittoria in un Masters 1000: "Ho iniziato a guardare video dei miei avversari e ho migliorato il mio tennis". Finale con Khachanov sospesa per...festeggiamenti.

Da “bulletto di quartiere” a insospettabile saggio. Le vittorie aiutano a maturare e Ben Shelton probabilmente farà tesoro delle emozioni, sincere e spontanee, vissute dopo il trionfo a Toronto, nel primo Masters 1000 conquistato in carriera. Perfino qualche lacrima ha rigato il suo volto, a dimostrazione che gli atteggiamenti a volte impetuosi e arroganti di cui più volte si è reso protagonista in passato, anche recentemente, nascondono probabilmente gli aspetti meno rudi e più sensibili del suo carattere. Anche se i più maliziosi sono già partiti nella “demolizione” del successo canadese: ci fossero stati tutti i big, da Sinner ad Alcaraz, da Djokovic allo stesso Draper, difficilmente il giovane americano avrebbe portato a casa il torneo.

Ben Shelton, una novità ha migliorato il suo tennis

Profonde e articolate le riflessioni di Ben nel post gara, lontane anni luce dagli “attacchi” dei giorni precedenti. Con tanto di spiegazione della “mossa” che ha migliorato il suo tennis: “Guardare dei filmati è qualcosa di molto importante per me ed è una cosa che non ho fatto così tanto frequentemente in passato. Negli ultimi tempi lo faccio prima di ogni partita, guardo con attenzione un match o un set dall’inizio alla fine dell’avversario che affronterò. Penso sia una parte molto importante del gioco, un aspetto che ho trascurato un po’ in passato. Non pensavo fosse così importante, pensavo di imporre il mio gioco a chiunque. Credo che il mio QI tennistico stia migliorando, ma debba ancora migliorare”.

Sinner e Shelton, la differenza spiegata dall’americano

Significative anche le parole su Jannik Sinner: il primo grande trionfo dell’azzurro è arrivato due anni fa proprio a Toronto. “Che coincidenza. Penso però che ognuno abbia un percorso differente e che la storia di ognuno sia scritta in modo diverso“, il commento di Shelton. “Io devo fare la mia strada, ci sono tanti ragazzi da ammirare per la giovane età in cui si sono fatti conoscere e hanno vinto grandi tornei. Il tennis sembra essere uno sport con giovani campioni in tutte le epoche, ma non è una cosa normale: è impressionante. Spero che questa settimana mi spinga a essere più costante col tennis che voglio giocare tutti i giorni. Certamente mi spinge a lavorare in modo ancora più duro”.

Shelton-Khachanov sospesa a causa di…Mboko

Dopo la partita e le interviste Shelton ha celebrato su Instagram il successo suo e quello di…Victoria Mboko a Montreal. Che lo ha coinvolto direttamente, visto che a un certo punto nel primo set il match contro Karen Khachanov è stato interrotto per un frastuono proveniente dagli spalti. Dopo attimi di panico, in cui lo stesso Ben ha chiesto chiarimenti al giudice di sedia, è arrivata la spiegazione: i tifosi canadesi stavano semplicemente esultando per il successo della giovane campionessa nel Masters 1000 WTA. “Congratulazioni per il titolo, Vicky Mboko. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te“, la story Instagram dell’americano.