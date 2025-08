Shelton fa di nuovo il bullo: Ben stizzito per la domanda sulla lite con Cobolli, reazione assurda

Inelegante show del giovane talento statunitense in conferenza stampa: in semifinale a Toronto sfiderà Taylor Fritz, dopo aver eliminato Alex de Minaur.

Tra gli appassionati, ma anche tra gli stessi addetti ai lavori, s’è costruito in fretta una fama poco invidiabile: quella di bullo. O forse meglio di bulletto, visto che i suoi atteggiamenti spavaldi durante le partite, le frasi sprezzanti e i modi da “duro” spesso si sgretolano alle prime difficoltà. Ben Shelton ha tenuto – inconsapevolmente – fede alle voci sul suo conto nel corso della conferenza stampa seguita alla vittoria su Alex de Minaur nei quarti di finale del Canadian Open. Ne ha fatto le spese, suo malgrado, un giornalista “colpevole” di avergli fatto una domanda assolutamente legittima: cosa fosse successo la sera prima tra lui e Flavio Cobolli.

Toronto, la discussione tra Shelton e Cobolli

Per chi si fosse perso la scena cult, dopo la conclusione del tie-break del terzo set, vinto 7-1 da Shelton su Flavio, lo statunitense e l’italiano hanno avuto una lunga e movimentata discussione. I due si sono chiariti, come spiegato dallo stesso Ben nel corso dell’intervista in campo dopo la partita: aveva frainteso un gesto di Cobolli e e l’era legata al dito. Poi, però, hanno fatto pace: l’americano si è reso conto che il gesto dell’azzurro non era diretto nei suoi confronti. Tutto risolto, insomma. O forse no. Quando in sala stampa, il giorno dopo, hanno chiesto ancora lumi a Ben sull’episodio, il diretto interessato ha replicato in modo arrogante e poco educato. In parole povere: da bullo.

Lite con Cobolli, lo sfogo di Ben in sala stampa

Alla fatidica domanda, Shelton ha risposto evidentemente stizzito: “Sì, ne abbiamo parlato di quello che era successo. Cobolli mi ha detto che il gesto non era nei miei confronti e che tra noi va tutto bene. Ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio – ha aggiunto l’americano – quindi non risponderò ad altre domande a riguardo“. E poi ha puntualizzato a muso duro: “Lo ripeto, non c’è storia. Tra noi va tutto bene“. Insomma, una reazione di pancia e di petto che chiarisce, una volta di più, come Shelton non ami più tornare su questo argomento. Forse le critiche ricevute sui social lo hanno già colpito abbastanza.

Canadian Open: derby Fritz-Shelton in semifinale

Intanto il cammino tennistico dell’americano prosegue a gonfie vele. Dopo il sofferto successo su Cobolli, è arrivato quello sul “Diavolo della Tasmania” nei quarti di finale: 6-3 6-4 al malcapitato De Minaur, eliminato senza troppi complimenti. In semifinale per Shelton è in programma un derby sicuramente affascinante contro Taylor Fritz, che invece s’è sbarazzato in due set di Andrey Rublev: 6-3 7-6 il punteggio. Nell’altra semifinale di fronte altri due tra i (pochi) protagonisti del Masters 1000 di Toronto: il redivivo Alexander Zverev e il sempre insidioso sul cemento Karen Khachanov.

