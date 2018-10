Shevchenko ammette: "Ci è andata bene"

Ritorno in Italia felice per Andriy Shevchenko, che con la sua Ucraina esce indenne dall’amichevole di Genova.

I gialloblù legittimano nel secondo tempo l’1-1 stretto agli azzurri per la prestazione offerta nella prima frazione, come osserva anche lo stesso ct ucraino: talia ha giocato benissimo, faccio i complimenti agli azzurri perché nel primo tempo ci sono stati superiori controllando la partita a centrocampo. Noi abbiamo provato a giocare ma abbiamo sbagliato un po' troppo e a questo livello, contro una squadra così importante, non te lo puoi permettere. Ma il pareggio è buonissimo per noi” ha detto ‘Sheva’ ai microfoni di 'Rai Sport'.

“Nella ripresa siamo stati bravi, più compatti, abbiamo trovato qualche buona ripartenza e siamo stati più aggressivi, creando qualche occasione. Faccio l'in bocca al lupo all'Italia per l'impegno in Polonia" ha concluso l'ex milanista.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 23:45