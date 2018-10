Shevchenko sale in serie A

L'Ucraina supera di misura per 1-0 la Repubblica Ceca con una rete di Malinovsky al 43' del primo tempo e vola aritmeticamente nella serie A della Nations League. Per il ct Shevchenko è la terza vittoria in tre partite giocate

In campo nella serata di martedì anche il gruppo 4 della serie B: a Dublino l'Irlanda cade in casa contro il Galles, vittorioso per 1-0 con Wilson, ed è a un passo dalla retrocessione in serie C. Questa la classifica del girone: Galles 6, Danimarca 4, Irlanda 1.

In serie C, nel gruppo 3 la Norvegia ottiene una vittoria cruciale sulla Bulgaria, agganciandola al primo posto del girone. A Oslo i padroni di casa si impongono per 1-0 grazie al gol di Elyounoussi al 31' del primo tempo. Nell'altra gara del girone solo 1-1 tra Cipro e la Slovenia (espulso Ilicic per doppia ammonizione).

SPORTAL.IT | 16-10-2018 23:25