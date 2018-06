Shock Astori: "Non è morto nel sonno"

Se non si fosse trovato da solo in camera, forse si sarebbe potuto salvare. Questo il pensiero, riportato dal Corriere della Sera, di Carlo Moreschi e Gaetano Thiene, i due medici che, su preciso incarico del pm Barbara Loffredo, hanno svolto una perizia medico-legale sul corpo di Astori, il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo.

Secondo quanto emerso dalla perizia, lo sfortunato calciatore non sarebbe morto nel sonno come affermato dopo la prima autopsia. Cadrebbe, quindi, la diagnosi di rallentamento del battito cardiaco (bradiaritmia). Il cuore di Astori non avrebbe rallentato ma avrebbe accelerato di colpo. Infatti, nella nuova perizia, si parla di tachiaritmia, ossia di un'accelerazione improvvisa del battito.

Non fosse rimasto da solo in camera, qualcuno avrebbe potuto intervenire e forse salvarlo. Da ricordare che Astori, in quella tragica sera, si trovava in un hotel di Udine e, poco prima di morire, aveva giocato ai videogame con l'amico Sportiello, l'ultimo a parlare con lui.

“Non posso anticipare nulla. Posso solo dire che sul caso è aperto un fascicolo a carico di ignoti. La collega sta studiando il documento. Non appena il lavoro sarà terminato decideremo se proseguire l’indagine o chiedere l’archiviazione”, le parole del procuratore Antonio De Nicolo.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 09:40