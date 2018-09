Shock Bonucci, augurata morte ai figli

La libertà di espressione è un diritto insindacabile. Sui social network, sempre più spesso, si va decisamente oltre, senza un minimo di controllo. I giudizi sono sempre più sprezzanti e, a volte, la cattiveria prende il sopravvento, arrivando a livelli disumani. Attraverso Instagram uno dei social network più in voga, un hater ha inviato un messaggio assolutamente folle a Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale.

L’hater ha digitato il seguente messaggio: “Te devono morì tutti e due i figli”. Parole vergognose, soprattutto se si pensa che, nel 2016, uno dei due figli di Bonucci ha dovuto affrontare dei seri problemi di salute (per fortuna, risolti brillantemente).

Il difensore della formazione bianconera, in questa particolare circostanza, non ha fatto finta di nulla e ha risposto in maniera dura: “Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri. Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei”.

Tantissimi i followers di Bonucci che si sono, immediatamente, schierati dalla sua parte. Moltissimi gli attestati di stima. In tanti auspicano che l’hater che ha postato il tremendo messaggio possa essere individuato e denunciato. Non è la prima volta (e non sarà l’ultima) che i calciatori vengono presi di mira sui propri account social. Questa volta Bonucci, stanco di subire insulti e aggressioni verbali che nulla hanno a che fare con il calcio giocato, ha detto basta, rispondendo in maniera secca e decisa.

13-09-2018