Shock Napoli, un altro big può andare in Cina

Il Napoli è la squadra più vivace nelle prime battute del mercato estivo 2019. A differenza di quanto accadde un anno fa, quando il presidente De Laurentiis scelse di fare il colpo ad effetto in panchina puntando su Carlo Ancelotti per la sostituzione di Maurizio Sarri, salvo poi affidare al tecnico emiliano una rosa quasi immutata rispetto a quella che sfiorò lo scudetto sotto la guida dell’attuale allenatore della Juventus, ora è tutto cambiato. Complici anche gli input dello stesso Ancelotti, che dopo un’annata di debutto di transizione vuole puntare a vincere, gli acquisti arriveranno e sono in parte già arrivati.

Di contorno l’arrivo dall’Empoli dell’esterno Di Lorenzo, sostanziale il cambio della guardia in difesa tra Albiol, passato al Villarreal, e Manolas, in arrivo dalla Roma. Le prossime novità riguarderanno l’attacco, dove gli obiettivi sono ormai noti, il messicano Lozano del Psv, ma soprattutto James Rodriguez, che Ancelotti conosce bene e che potrebbe essere impiegato in più ruoli anche a centrocampo. Il colombiano ha mercato in Spagna, a pensarci è l’Atletico Madrid, ma per ovvie ragioni il Real Madrid preferirebbe cederlo al Napoli. In attesa di sviluppi, però, non ci sono solo belle notizie per i tifosi azzurri, che trattengono il fiato temendo un altro addio illustre dopo quello di Albiol e soprattutto dopo quello di Hamsik, volato in Cina a gennaio.

Secondo l’indiscrezione riportata su Twitter da Livio Varriale, giornalista e scrittore, ma soprattutto tifoso del Napoli, Josè Maria Callejon è infatti a un passo dall’addio alla maglia azzurra dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2020. "Oggi due BOMBE sul Napoli. Ecco la prima… molto triste. Non ha rinnovato il contratto e sta per andare in Cina" ha scritto Varriale allegando una foto di Callejon.

Per i tifosi sarebbe un brutto colpo pensando a come lo spagnolo è entrato nei cuori dei sostenitori azzurri per il rendimento e l’attaccamento alla maglia mostrato fin dalla prima stagione a Napoli, nel 2013. Va detto che con Ancelotti Callejon, classe ’87, non è stato un punto fermo intoccabile come con Benitez e Sarri e che la società è reduce dal rinnovo di Fabian Ruiz, più giovane rispetto al connazionale di nove anni.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 11:38