Si allunga la lista degli infortunati per la Spal

Spal al lavoro per voltare subito pagina dopo la netta sconfitta interna contro il Frosinone e per riprendere la corsa in campionato verso una tranquilla salvezza, obiettivo di inizio stagione.

Nella giornata di martedì i giocatori biancoazzurri sono tornati ad allenarsi agli ordini di Leonardo Semplici.

L’allenatore dei ferraresi deve fare i conti, però, con un problema alla caviglia di Mattia Valoti, che ha subito un duro colpo durante il match perso contro i ciociari.

Oltre all’ex Hellas Verona non si sono allenati con il gruppo anche Djourou, Kurtic e Antenucci, che hanno proseguito il loro programma differenziato per recuperare dai rispettivi acciacchi fisici.

Se la contusione riportata da Valoti potrebbe essere recuperata entro il prossimo impegno all’Olimpico di Roma contro la Lazio, per gli altri tre calciatori si profila ancora qualche giorno di recupero che gli dovrebbe far saltare la trasferta contro i biancocelesti.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 19:40