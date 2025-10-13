Si chiude l'Expo al Padiglione Italia, le torce olimpiche consegnate a Kostner e Caironi

Cala il sipario sul Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, che nell’ultima giornata dell’esposizione universale ha celebrato il proprio congedo con un evento carico di emozioni, simboli e orgoglio nazionale. Un arrivederci al mondo che diventa un ponte ideale verso le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, rappresentate dalle torce ufficiali, protagoniste di un passaggio di testimone tanto simbolico quanto suggestivo. Le torce – una blu e una oro, leggere e cangianti – erano state svelate proprio durante l’inaugurazione del Padiglione Italia con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ora, consegnate alle tedofore Carolina Kostner e Martina Caironi, riprendono il loro viaggio verso l’Italia. La cerimonia di chiusura, organizzata dal commissario generale per l’Italia Mario Vattani insieme al console generale a Osaka Filippo Manara, ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier. (Immagini di Betro’)