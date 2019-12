Si è tirata indietro o è stata beffata? Ironia social sulla Juve

Potrebbe sembrare la storia della volpe e l’uva così come potrebbe essere preso come un messaggio moralizzatore per un mondo del calcio che spende fior di milioni per una promessa. Come leggere la vicenda Haaland dopo che il giocatore del Salisburgo ha scelto il Borussia Dortmund, lasciando con un palmo di naso tante big – Juve in testa – che lo stavano corteggiando?

LA VICENDA – Fino a ieri mattina il club bianconero sembrava assolutamente in pole per acquistare il talentuoso attaccante, che aveva tra l’altro una clausola di soli 20 milioni di euro (o almeno così sembrava) poi nel pomeriggio il colpo a sorpresa annunciato dai tedeschi.

L’OPERAZIONE – Ballano cifre di ogni tipo attorno all’affare, perchè i costi dell’operazione sarebbero assai diversi. Al club austriaco andranno 22 milioni di euro, Mino Raiola, agente del calciatore, incasserà 15 milioni di commissione. 8 milioni di premio firma andranno allo stesso Haaland. Il Borussia ha speso, quindi 45 milioni di euro più gli 8 milioni all’anno dello stipendio.

LE CIFRE – Sul web fioccano reazioni e commenti ironici, anche dopo aver letto i titoli dei siti e dei giornali filo-juventini che parlano di Juve che “avrebbe mollato” Haaland, che a conti fatti sarebbe costato 125 milioni di euro.

LE REAZIONI – Se qualcuno asseconda questa ipotesi (“Be, se le cifre sono quelle , ha fatto bene a mollare”) la maggioranza sceglie l’altra opzione: “Capito? Lo hanno mollato loro…. Non è che non hanno un euro a bilancio per fare acquisti veri e non fittizi…” o anche: “Fosse stato il Milan, avrebbero evidenziato eccome la Beffa..”.

L’HASHTAG – Spopola l’hashtag #juvebeffata con accenti ironici: “Ridicoli, non è #Juvebeffata ma praticamente glielo hanno lasciato loro al Borussia, giustificando il tutto con una cifra che comprenderebbe anche il lordo dell’ingaggio. Peccato che abbiano speso 357 milioni di euro per un ultratrentenne come Cr7”.

L’IRONIA – C’è chi scrive: “Il famoso appeal juve nel loro momento storico migliore in 100 e passa anni di storia. Schifati da un Haaland qualunque” o anche: “Per cercare la notizia del passaggio di Haaland al BvB mi è bastato scrivere #JuveBeffata su google”.

PLUSVALENZE – Arrivano anche reazioni più acide: “La verità è che non hanno un euro bucato. Hanno fatto aumenti di capitale ed emissioni di bond per coprire le perdite. Ormai pure le plusvalenze fittizie non bastano più” e infine: “A tutti i giornali fate passare l’idea che ci siamo ritirati… Ripeto che ci siamo ritirati…”.

SPORTEVAI | 30-12-2019 09:05