L'Eurolega sta per sospendere temporaneamente le sue competizioni.

In una nota, Euroleague Basketball fa sapere che, dopo la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di considerare il Covid-19 come una pandemia, ha avviato una consultazione con i "suoi" club per fermare provvisoriamente Eurolega, EuroCup e Eurolega Basketball Next Generation.

Inevitabile che nelle prossime ore si arrivi a una decisione in tal senso.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 11:08