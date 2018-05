Si infiamma il mercato: la Juventus prepara lo sgarbo all'Inter

La Juventus sta preparando uno sgarbo all’Inter sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per il terzino portoghese Cancelo, in prestito ai nerazzurri nella stagione appena terminata.

Il club meneghino ha già annunciato che non lo riscatterà dal Valencia(troppi 35 milioni di euro) ma sperava di poter rinegoziare la cifra nelle prossime settimane per farlo tornare a Milano. L’inserimento della Juventus complica notevolmente i piani di Ausilio che non tratterà nemmeno Rafinha per ragioni economiche.

Allegri vuole fortemente Cancelo che è apprezzato per le sue qualità tecniche ma anche per la sua duttilità avendo la capacità di ricoprire il ruolo di esterno sia basso che alto. Marotta ha già messo in preventivo una cifra importante per poterlo strappare al Valencia che punta a scatenare un’asta con alcune big inglesi.

Con Cancelo e Darmian, ormai prossimo all’arrivo dal Manchester United per 13 milioni di euro, la Juventus completerà la batteria dei terzini che vede già la presenza di Mattia De Sciglio e soprattutto di Alex Sandro che a sorpresa dovrebbe restare a Torino come svelato dallo stesso Marotta: “Con i suoi rappresentanti ci vedremo la prossima settimana e credo sia auspicabile un rinnovo di contratto. Sono in corso contatti con tutti i giocatori per rivedere le loro situazioni contrattuali”.

L’ad bianconero ha anche dato praticamente per fatto l’arrivo di Emre Can a parametro zero ed ha chiuso le porte a Pogba e Milinkovic-Savic: “Il serbo è un grande talento ma considerati i valori di mercato noi non ci avventuriamo su questa pista perché la nostra rosa oggi è competitiva per i nostri traguardi che sono quelli massimi per un club europeo. Abbiamo in cantiere altre operazioni importanti che però non trovano riscontro in nominativa. Pogba? Fantamercato”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 10:40