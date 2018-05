Si parla del '78, Ardiles lascia la sala

Arrivato a Perugia per partecipare a un incontro del festival Enquentro sui “Mondiali d’Argentina del ’78”, dedicato al rapporto tra calcio, politica e dittatura, Osvaldo Ardiles ha abbandonato la sala. “Pensavo che avremmo parlato di pallone e non è il caso che mi esprima su queste questioni” ha affermato una delle stelle della nazionale sudamericana. Ardiles è noto anche per avere partecipato al film ‘Fuga per la vittoria’ nel quale fu autore del celebre gesto atletico della “bicicletta”. A seguirlo nel lasciare una sala dei Notari piena di gente anche Ricardo Villa, altro argentino campione del mondo ed ospite della serata.

Il quale non ha fatto altro che ribadire il concetto con altre parole: “Mi sento parte del calcio argentino e non di quella vicenda politica”.

Insomma, un colpo di scena che ha colto impreparati gli organizzatori di Encuentro, la festa delle Letterature in lingua spagnola. “Il tema dell’incontro era stato concordato e chiarito fin dall’inizio” hanno spiegato. Lo riporta l’Ansa.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 11:47