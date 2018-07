Si rinnova il mito degli Schumacher: a Spa la storia si ripete

È un’estate di forti emozioni per i tifosi della Ferrari. Prima il testa a testa per il titolo mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, protagonisti di un duello con alti e bassi che sembra destinato a mantenere fino alla fine l’incertezza, poi la mestizia per la scomparsa di Sergio Marchionne, le cui condizioni di salute sono via via peggiorate fino alla morte, sopraggiunta proprio tra i delicati Gp di Germania e Ungheria, infine la toccante ricorrenza della famiglia Schumacher. Il cognome dell’ex pilota tedesco, tuttora il penultimo ferrarista a vincere il Mondiale con la Rossa prima di Kimi Raikkonen, avrà sempre un ruolo speciale nel cuore del popolo rosso, per i successi ottenuti in pista dal fuoriclasse tedesco, ma pure per il triste percorso di vita di Michael, sulle cui condizioni di salute è calato il massimo riserbo subito dopo l’incidente sugli sci subito nel dicembre 2014 a Meribel. Ora però uno Schumacher è tornato a vincere una gara automobilistica ed anche se a tagliare per prima il traguardo non è stata una Ferrari a Maranello e dintorni il successo ottenuto da Mick Schumacher, 19enne secondogenito di Michael, nel campionato europeo di Formula 3 non passerà certo inosservato.

Anche perché il destino ha voluto che questo accadesse sul circuito belga di Spa-Francorchamps, uno dei preferiti da Schumacher senior, che qui debuttò in Formula 1 nel 1991 e vinse il primo Gp l’anno successivo. Mick ha vinto in Belgio la prima corsa della carriera in Gara 3 del Gp del Belgio, alla guida della sua Prema motorizzata Mercedes, ravvivando così una stagione sottotono che lo vede lontano dai primi in classifica, con due terzi posti come miglior risultato prima di oggi nell’edizione che chiuderà la storia del campionato europeo di Formula 3, che dalla prossima stagione si unirà alla GP3 Series. E a rendere ancora più forte l’emozione, ecco il fatto che Mick ha trionfato partendo dalla sesta posizione e superando via via tutti i rivali, Daruvala, Zhou, Aberdein, Armstrong e Shwartzman. Papà Michael nel 1991 esordì a Spa partendo dal settimo posto, salvo poi ritirarsi per problemi meccanici. "Vincere a Spa è una grande sensazione – ha dichiarato Mick dopo la gara, provando a mascherare l’emozione – A quanto pare, questo è un buon posto per la famiglia…".



