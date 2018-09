Si ritira un altro Azzurro campione del mondo del 2006

Alberto Gilardino è pronto all'addio al calcio giocato. Dopo il ritiro di Andrea Pirlo di alcuni mesi fa, un altro Azzurro campione del mondo del 2006 sta per lasciare i campi e appendere le scarpette al chiodo: l'attaccante biellese ha rifiutato tutte le offerte arrivategli dalla serie C e in particolare dal Monza, che a breve passerà sotto il controllo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il suo futuro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è in panchina.

Nell'ultima stagione Gilardino ha giocato nello Spezia, dove ha messo a segno 6 reti in 16 presenze nel campionato di serie B. Dal suo debutto in serie A con il Piacenza, il 6 gennaio 2000, all'età di 17 anni, la punta ha segnato 188 reti in 514 presenze nel massimo campionato italiano, vestendo le maglie di Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli e Pescara. Per lui anche un'esperienza al Guangzhou Evergrande nel 2014.

Cinquantasette le presenze nella Nazionale maggiore, impreziosite da 19 reti. Nel suo palmarés figurano una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del mondo per club conquistati nel 2007 con la maglia del Milan, il campionato cinese nel 2014 e le vittorie in Azzurro con l'Under 21 (Europeo 2004) e la Nazionale maggiore (Mondiale 2006).

Con il suo ritiro, restano in attività solo Gianluigi Buffon (attualmente al Psg), il romanista Daniele De Rossi e lo juventino Andrea Barzagli.

Gilardino si aggiunge alla folta schiera degli Azzurri iridati che hanno deciso di intraprendere la carriera di allenatore: Marco Materazzi, Massimo Oddo, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Marco Amelia, Fabio Cannavaro.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 10:05