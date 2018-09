Si ritira un ex difensore del Milan

L'ex difensore del Milan Oguchi Onyewu ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, dando l'annuncio tramite un video postato sul proprio profili Instagram con la seguente descrizione: "All good things must come to an end…Thank you" ("Tutte le cose belle devono finire…Grazie").

Il trentaseienne statunitense ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2011, venendo ricordato soprattutto per la rissa occorsa nel 2010 in allenamento con Zlatan Ibrahimovic in cui lo svedese, come rivela nella sua autobiografia, ha avuto la peggio rompendosi una costola.

Dopo l'esperienza a Milano, Onyewu ha giocato al Twente, Sporting Lisbona, Malaga, QPR, Sheffield Weds, Charlton e Philadelphia Union.

Il difensore di Washington ha anche vestito la maglia della nazionale a stelle e strisce dal 2004 al 2014, collezionando 69 presenze.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 10:20