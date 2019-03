Si rivede Destro, il Bologna ci crede

Vittoria di platino per il Bologna, che regola il Sassuolo all’ultimo tuffo salendo a quota 27 punti e lasciando l’Empoli al terzultimo posto due lunghezze più sotto. Si mette male pure per la squadra di De Zerbi, che ora ha solo sette punti di margine sulla zona rossa.

Il Bologna parte meglio nel primo tempo, ma a segnare è il Sassuolo, con Babacar: il Var però cancella tutto per fuorigioco e allora la squadra di Mihajlovic si carica sfiorando il gol in un paio di circostanze, ma la fortuna non premia i rossoblù sui tentativi in mischia di Palacio e Orsolini.

L’ex Atalanta è pericoloso anche in avvio di ripresa, ma per andare in vantaggio il Bologna ha bisogno di un calcio di rigore, concesso per fallo di Babacar su Palacio: Pulgar trasforma come contro il Cagliari, ma a questo punto i padroni di casa tirano troppo presto i remi in barca creando una sola occasione per raddoppiare, ma Consigli si supera su Palacio.

Finale emozionante: al 92’ Boga trova il pareggio, al 95’ Destro rimette le cose a posto per il Bologna con un colpo di testa che infuoca la lotta per la salvezza.



SPORTAL.IT | 31-03-2019 20:05