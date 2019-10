Si rivede Pochesci: va a Bisceglie

La A.S. Bisceglie Calcio ha comunicato che Sandro Pochesci è ufficialmente il nuovo allenatore della Prima Squadra. 55 anni, romano, ha allenato la scorsa stagione la Casertana in C e nella stagione 2017/18 ha guidato la Ternana nel campionato di B. Ad affiancarlo in questa nuova avventura neroazzurastellata ci saranno il preparatore atletico Matteo Basile e l’allenatore in seconda Emilio Coraggio.

Pochesci prende il posto dell’esonerato Rodolfo Vanoli.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 09:38