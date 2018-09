Si sblocca anche Higuain, ma il Milan va avanti piano

Una squadra già in fuga, un’altra che prova ad inseguirla nonostante qualche inevitabile difficoltà legata al cambio di guida tecnica e di stile di gioco. E poi il deserto. Dopo quattro giornate, il campionato di Serie A sembra già andare a tante velocità differenti. Quella della Juventus pare sostenibile solo dal Napoli, mentre le altre tre grandi deputate a lottare per i posti che valgono la Champions League fanno insieme appena un punto in più rispetto ai lanciatissimi bianconeri, che ora hanno anche trovato i gol di Cristiano Ronaldo.

Tutte in fila, Roma a quota 5 e poi la coppia Inter-Milan a quattro punti. Nessuna delle tre, che hanno totalizzato appena due punti nel weekend, può sorridere dopo il primo turno successivo alla pausa per le Nazionali e che introduce alle prime partite delle Eurocoppe. In crisi l’Inter, enigmatica la Roma, mentre il Milan deve accontentarsi di un punto a Cagliari che rinvia il salto di qualità, in classifica e a livello di gioco. L’unica nota positiva per Gattuso è legata al primo gol di Gonzalo Higuain, che ha scelto per sbloccarsi proprio il giorno dei primi gol di Ronaldo, colui che lo ha costretto a dire addio alla Juventus.

Il Pipita attualmente è l’anima di un Milan che ha pagato caro lo sbandamento dei primi venti minuti, durante i quali ha avuto buon gioco la pressione forsennata del Cagliari, agevolata dalla pessima disposizione tattica dei rossoneri, subito bucati da un lancio lungo per Pavoletti che ha fulminato Romagnoli e calciato sul palo, prima che Joao Pedro raccogliesse il tap in e insaccasse alle spalle di un Donnarumma non incolpevole.

Salvato dal palo di Barella, il Milan si è assestato con il passare dei minuti, ma dopo due gol divorati da Bonaventura il pari a inizio di ripresa siglato da Higuain, favorito da uno svarione dell’ex compagno alla Juventus Padoin, è stato il preludio a un secondo tempo giocato nella metà campo del Cagliari da una squadra ormai stanca e vicina al vantaggio solo allo scadere con Suso, tra i più deludenti. Il Milan da lavori in corso torna dalla Sardegna senza sorridere, ma pare stare meglio delle concorrenti.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 22:35