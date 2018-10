Si sblocca Dzeko: Roma travolgente, ma il Real Madrid rovina la festa

A cinque mesi esatti di distanza dall’ultima partita in Champions League all’”Olimpico”, la semifinale di ritorno contro il Liverpool vinta 4-2, la Roma non sbaglia contro un avversario ben più modesto, il Viktoria Plzen, ma che doveva essere battuto per iniziare il cammino verso la qualificazione agli ottavi dopo il netto ko di Madrid alla prima del girone. Ebbene, al netto ovviamente dell’infinita differenza di classe ed esperienza tra i due avversari, Eusebio Di Francesco può sorridere per aver ritrovato la squadra che ha divertito anche in Europa nella scorsa stagione. La vittoria dei giallorossi va allora oltre il rotondissimo 5-0 finale di una partita di fatto chiusa già nel primo tempo grazie a una doppietta di Edin Dzeko, perché le indicazioni confortanti per il tecnico abruzzese sono di natura tattica e mentale. Peccato solo per la clamorosa sconfitta del Real Madrid, ko a Mosca contro il Cska: adesso i russi guidano con 4 punti un girone che si riscopre apertissimo, Roma e Real inseguono a tre.

Il 4-2-3-1 visto contro il Frosinone e nel derby funziona infatti a meraviglia anche grazie ad un’altra ottima prova di Lorenzo Pellegrini, forse il giocatore più adatto tra i tanti della rosa di Di Francesco per occupare la posizione strategica di collante tra centrocampo e attacco. L’ex Sassuolo, guà provato dal tecnico in quella posizione durante la comune esperienza a Sassuolo, ha assicurato come nel derby un lavoro di qualità e quantità in una formazione che, rispetto a sabato, era ancora più offensiva con Florenzi arretrato come terzino destro al posto di e un ispirato Under trequartista di destra con Kluivert opposto. Si sono quindi visti lampi di spettacolo, complice anche un avversario venuto a giocarsela, ma schiacciato sul piano della qualità. A tradurre tutto in gol e punti, però, è stato Dzeko.

Il bosniaco interrompe così il lungo digiuno che si era aperto dopo il gol al Torino nella prima giornata, rispondendo alle critiche degli ultimi giorni. Il numero 9 giallorosso infatti era stato tra i più deludenti nel derby, quasi sfiduciato per un gioco che a tratti sembrava tagliarlo fuori. Ecco allora la risposta migliore, con due reti di ottima fattura: sinistro incrociato dopo due minuti su filtrante di Kolarov e destro potentissimo da pochi passi dopo uno stop sontuoso su cross di Under. Repertorio quasi completo, quindi, grazie alla tripletta arrivata di testa allo scadere. In mezzo, un secondo tempo con tanto spettacolo e i gol di Under e Kluivert. Nella serata della Roma anche una traversa di Under, oltre a un paio di occasioni concesse al Viktoria nel primo tempo. Quasi due tasse da pagare se, come recita il calcio di Di Francesco, vincere fa rima con bel gioco.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 23:05