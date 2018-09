Si sogna in grande: top player a parametro zero

Il mercato non si ferma mai. I club italiani (e non solo) sono già al lavoro per la prossima stagione. L’anno 2019 sarà ricco di offerte, alcune davvero stimolanti. Tantissimi i giocatori, tra cui tanti top player, che, alla fine della stagione in corso, vanno a scadenza di contratto con la possibilità, quindi, di scegliersi la propria destinazione, senza nessun vincolo.

Tra i portieri, attenzione al nome di De Gea. Il numero uno del Manchester United, potrebbe essere un vero affare, considerata la disperata ricerca, da parte dei club, di portieri affidabili. Per chi è alla ricerca di difensore di caratura internazionale, ecco il 29enne belga, attualmente al Tottenham, Alderweireld e l’eccellente Godin (cercato anche dalla Juventus). Sarà libero anche David Luiz, brasiliano attualmente alla corte di Sarri al Chelsea. Sempre caldo anche il nome di Darmian (Red Devils). Da non dimenticare anche Victor Ruiz del Villarreal (seguito dal Napoli). Ci sarebbe anche lo svincolato Evra, ex bianconero.

Tanti i grandi nomi per chi punta a rinforzare il centrocampo. Fabregas, 31 anni, è in scadenza con il Chelsea (è stato accostato al Milan). Disponibili anche Ramsey (Arsenal), Brahimi del Porto e, soprattutto, Rabiot, vicino a tanti club italiani.

Abbondanza anche tra i bomber in scadenza di contratto. Oltre al “nostro Balotelli, intrigano i nomi di Martial, in uscita dal Manchester United, Giroud, 31enne francese del Chelsea e Di Maria, altro “parigino” seguito da tantissime società.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 10:05