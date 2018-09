Siamo al braccio di ferro per Rabiot

Adrien Rabiot sta per andare in scadenza con il Paris Saint Germain.

Il centrocampista francese ha richieste da tutta Europa ma l'ostacolo è l'ingaggio. Eppure c'è chi sembra disposto a dargli 10 milioni di euro a stagione: il Barcellona.

Corsa a due, quindi, con le altre – italiane comprese – escluse: sotto la Torre Eiffel sono convinti che il classe 1995 prolungherà, in Catalogna sperano l'esatto contrario. Ottobre potrebbe essere decisivo, ma non è detto che la 'telenovela' non vada in onda almeno fino a dicembre.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 10:45