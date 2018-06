Siena-Cosenza è la finale per la B

Emozioni a raffica nei playoff di Serie C, che al termine di un percorso lunghissimo hanno eletto le due finaliste. A contendersi la quarta promozione in B dopo quelle di Livorno, Padova e Lecce saranno Siena e Cosenza, che si sfideranno nella finale di Pescara sabato 16 alle 20.45 dopo aver avuto la meglio su Catania e Sud Tirol. Palpitante la sfida del “Massimino” tra i siciliani e i bianconeri toscani allenati da Michele Mignani, che hanno vinto ai rigori per 4-3: decisivo l’errore di Mazzarani dopo che i 120’ si erano conclusi sul 2-1, risultato che aveva permesso ai rossazzurri di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita all’andata. Siena in vantaggio con Santini nel primo tempo, di Curiale e Lodi i gol della rimonta, resa però vana dai rigori.

Rimonta anche il Cosenza di Piero Braglia, sconfitto all’andata al 91’ dal Sud Tirol, e capace di vincere 2-0 al “San Vito-Marulla”: pure qui, però, finale-thrilling perché dopo un primo tempo equilibrato i calabresi assediano la porta bolzanina per tutta la ripresa, trovando la parità con Baclet al 24’ ed evitando i supplementari grazie a un’autorete di Frascatore al 94’.



SPORTAL.IT | 10-06-2018 23:30