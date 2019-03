Siena resta fuori dal campionato di A2. E' stato respinto il reclamo presentato dalla Mens Sana.

"La Corte Sportiva di Appello, nella seduta odierna, ha rigettato il reclamo d'urgenza della società On Sharing Mens Sana Basket 1871. Attesa la particolare complessità della questione, fissa in giorni 10 il termine per il deposito della motivazione" si legge nella nota diramata dalla Fip.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 16:30