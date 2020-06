Silenzio e nuovo tatuaggio: così il ritorno di Balotelli

Mario Balotelli torna ad allenarsi, ma non rinuncia a una nuova, piccola polemica.

Lo si capisce chiaramente dal suo profilo Instagram, in cui lo si vede in macchina, con la mascherina d'ordinanza, mentre in una delle Stories della giornata di lunedì si porta l'indice davanti alla bocca per chiamare il silenzio.

Nel frattempo non manca una piccola novità anche dal punto di vista del look: un nuovo tatuaggio, sopra al sopracciglio, recante la scritta "Black Power". In questi giorni l'attaccante aveva più volte espresso il suo sconcerto per la tragica scomparsa negli Stati Uniti di George Floyd.

Nel frattempo la cronaca sportiva riferisce di un Balotelli tornato a Torbole per lavorare nel centro di allenamento del Brescia: un ritorno che però non sembra bastare a riportare il sereno tra le parti, anzi.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 21:54