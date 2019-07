Silverstone, dai piloti di Formula 1 un avviso alla MotoGP

La gara di MotoGP di Silverstone della passata stagione fu cancellata a causa dell'asfalto presente sullo storico tracciato inglese, che non riusciva a drenare la pioggia. Nel weekend sarà la Formula 1 a tornare a correre in Gran Bretagna, ma i messaggi mandati dai piloti del Circus sono destinati a non piacere troppo ai colleghi delle due ruote.

Silverstone è stata infatti completamente riasfaltata, ma i problemi non sembrano essere stati risolti. "Alcune aree presentano ancora diverse buche – ha sottolineato il pilota della Renault Daniel Ricciardo, come riportato da 'Crash.net' -. Credo che ai ragazzi della MotoGP la curva 6 non piacerà un granché, solleveranno un polverone. Il resto invece va abbastanza bene".

Dello stesso avviso Lewis Hamilton: "Nei rettilinei il nuovo asfalto va meglio, tra le curve 4 e 6 era messo piuttosto male. Ora però sono rimaste delle buche in uscita di curva 7 e anche verso la Copse, dopo però è più liscio".

Migliore il giudizio dell'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, autore tra l'altro della pole position: "Hanno fatto un buon lavoro, guidare su questa pista adesso è molto bello. C'è molta più aderenza sul nuovo asfalto, anche se a volte la si può perdere molto velocemente".

SPORTAL.IT | 13-07-2019 22:50