Silvia Romano, Marchisio festeggia

Anche l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio festeggia la liberazione di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018. L'annuncio della liberazione della ragazza è arrivato nelle scorse ore.

"Cara Silvia, in questo momento così difficile c'era bisogno di un sorriso, il tuo. Ora ti aspetta l'abbraccio (simbolico per il momento) più bello che tu possa immaginare. Grazie a chi ha lavorato in silenzio per far tornare Silvia Romano a casa", ha scritto Marchisio sui suoi profili social.

SPORTAL.IT | 09-05-2020 20:46