Silvio Badini, allenatore ed ex ct dell'Italia, ha perso la figlia Valentina di appena 30 anni: la malattia, la sue lezione e l'amore insegnato da una donna-bambina come la chiamava lui

Silvio Baldini è un padre che ha preferito la strada della condivisione, della parola al silenzio. Una valutazione individuale e, come tale, con il costo umano al quale si va incontro quando si decide di cedere un frammento di verità del proprio vissuto, della propria famiglia e di Valentina, la figlia 30enne che oggi non c’è per come siamo abituati a riflettere, e riferirci, agli altri.

Silvio Baldini ha perso sua figlia Valentina

Valentina era affetta, fin dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, come ha deciso di rendere pubblico suo padre Silvio, allenatore prima e poi ct dell’Italia e dell’U21. Per lui, per la sua famiglia Valentina ha rappresentato l’epicentro dell’esistenza, di un quotidiano a cui non ha dedicato una enormità di dichiarazioni eppure è lì, c’è e rimane tra le ore e i minuti e le attività scandite dalle necessità di questa giovane donna che suo padre ha sempre visto con amore incondizionato, dignità e forza.

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Chi era Valentina Baldini

Valentina Baldini era un medico, specialista in psichiatria, nonché ricercatrice con numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali che la avevano condotta a ricevere, dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia e il titolo di cavaliere al merito. Dal curriculum emergono attività di ricerca scientifica e medica in ambito clinico, che accademico e associazionistico, con un forte impegno nel campo delle neuroscienze e delle malattie neuromuscolari.

Valentina Baldini con il presidente Mattarella

L’insegnamento di Valentina

Perché amore per quella figlia lo si percepiva nelle sue interviste più profonde e lontane dai luoghi comuni, ha riferito come la presenza di Valentina lo abbia aiutato a ridimensionare vittorie e sconfitte, a mettere il pallone al suo posto e a dare ai ragazzi anche in modo inconsueto – aggiungiamo – nel mondo del calcio tra errori e successi.

“Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”, ha sempre detto Baldini. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del calcio e non solo.

“Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Nel tempo poi ho capito che con la sua disabilità è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene. I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt’oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po’ più grande e dormiamo sempre noi tre”, aveva rivelato tempo addietro.

In una delle sue conferenze stampa, ora che molte sue riflessioni stanno riemergendo, aveva espresso il senso del suo calcio, della sua visione all’epoca della sua permanenza in Abruzzo. “Guardo i ragazzi con gli stessi occhi con cui guardo mia figlia. Ecco perché sono convinto di andare in serie B e poi in A. Ho capito che quello che il mondo esteriore mi presentava, di essere un genitore sfortunato e con un problema, che non era vero ma era frutto di una situazione che è capitata a me ma anche a tantissimi altri. Se tu in questo aspetto cogli quello che dicono gli altri non capisci chi sei. In questa situazione situazione ho colto un’opportunità, di capire cos’è l’amore verso qualcosa che fa parte di te. Quando hanno scoperto che a mia figlia manca un cromosoma era comunque felice. Perché devo cambiare il suo essere? Io la voglio così, lei sta bene così. E io sono un papà felice. E ho una moglie stupenda che in mia assenza ha cresciuto i miei figli facendo vedere il padre sempre come un punto di riferimento. E vi ricordate quando vi dicevo che il Pescara era un brutto anatroccolo? Ecco, io guardavo già allora i miei giocatori con questi occhi. E oggi ci stiamo trasformando, a maggio quindi saremo un cigno bellissimo. Io so che il mondo del calcio mi lascerà solo, ma io non sarò mai solo perché dietro di me c’è questa famiglia stupenda che mi fa sentire felice indipendentemente da qualsiasi risultato che otterrò. Posso essere abbandonato dal mondo del calcio, ma non sarò mai solo. Anche se, lo ripeto, sono straconvinto che andremo in serie B. Il bomber? Io voglio la squadra senza una zampetta, come mia figlia non ha una zampetta nel suo cromosoma. senza la zampetta siamo primi e quindi non devo vedere altro. Se parlo di mercato perdo la magia”.

Il cordoglio per l’allenatore e ct azzurro

Tanti i messaggi, social e non, che stanno arrivando e che continuano ad entrare per la sua famiglia. “AC Perugia Calcio – si legge nella nota del Perugia Calcio – esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell’Italia.ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini”.