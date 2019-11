Silvio Berlusconi cade mentre fa i selfie

Disavventura per Silvio Berlusconi, ex proprietario e presidente del Milan tornato nel calcio per mettersi al timone del Monza: è caduto mentre si stava concedendo ad alcuni selfie dopo il congresso del Ppe a Zagabria.

Una volta ritornato in Italia, i medici hanno disposto alcuni accertamenti, eseguiti all’ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare.

Fonti di Forza Italia – si legge sul 'Fatto Quotidiano' – confermano che non ci sono fratture e che si è trattato di “una banalissima contusione”.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 15:42