Silvio Berlusconi festeggia con il Monza

Il Monza sarà ufficialmente di Silvio Berlusconi il 29 settembre, giorno del suo 82esimo compleanno. L'ex presidente del Milan annuncerà per quella data l'acquisizione del 70% del club, e per l'occasione si sta organizzando una presentazione in grande stile. Lo riporta Sportmediaset.

Adriano Galliani sta limando gli ultimi dettagli con la famiglia Colombo: l'affare dovrebbe chiudersi intorno ai due milioni e mezzo di euro. Intanto gli abbonamenti sono cresciuti nell'ultima settimana, toccando quota 600 tessere.

SPORTAL.IT | 15-09-2018 09:50