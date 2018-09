Silvio Berlusconi è pronto a tornare nel calcio.

Come riferisce Sky Sport, l’ex presidente del Milan è in trattativa per l’acquisizione del Monza, club di serie C guidato da Nicola Colombo.

Al fianco di Berlusconi dovrebbe esserci sempre Adriano Galliani, così da ricostruire la coppia dei grandi successi rossoneri.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 20:35