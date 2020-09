Silvio Berlusconi, il proprietario del Monza calcio, resterà in ospedale per qualche giorno. Lo ha detto il primario del San Raffaele, Alberto Zangrillo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’ospedale in cui è ricoverato l’ex presidente del Milan.

“Ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare per cui ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico presso la nostra struttura” ha aggiunto il medico.

OMNISPORT | 04-09-2020 17:48