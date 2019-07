Silvio Berlusconi vuole un Monza con stile

Silvio Berlusconi ha tracciato la via da seguire in casa del Monza. Il 'presidentissimo' del club biancorosso, come è stato definito dal fratello Paolo, lo ha fatto in occasione della presentazione dell'accordo con lo stilista Philipp Plein.

"Ho sempre guardato a lui con ammirazione e interesse, perché è partito dal nulla – ha detto -. E' molto simpatico, parla al cuore delle persone e come me ama realizzare dei sogni. Vorrei una squadra modello con giocatori che si presentano in campo non scapigliati, senza tatuaggi, senza cose sulle orecchie, che si comportino con educazione, che aiutino l'avversario a rialzarsi, che rispettino l'arbitro e che scendano in campo con l'idea di diventare padroni del campo con il bel gioco e che dal punto di vista dello spettacolo conquistino gli spettatori. Ai giocatori dico che se vi chiedono l'autografo va fatto: non con uno scarabocchio ma nome e cognome leggibili".

