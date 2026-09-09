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Silvio Piola - Il bomber eterno che ha attraversato il tempo e la guerra

Talento generazionale, ha riscritto le regole del calcio attraversando conflitti e cambiamenti epocali per la storia dello sport

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Prima di Totti, prima di Baggio, Inzaghi, Del Piero… prima di tutti i grandi attaccanti italia c’era lui: Silvio Piola. Nato a Robbio, in provincia di Pavia, nel 1913, Piola cresce con il pallone tra i piedi e un talento che non passa inosservato. Il debutto nel calcio professionistico arriva prestissimo, nel 1930 tra le file della Pro Vercelli, dove il giovane Silvio ci mette poco a far capire una cosa: davanti alla porta, è un problema serio. Velocità, potenza, fiuto del gol e una tecnica niente male. Ma soprattutto una fame incredibile.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Silvio Piola.

Silvio Piola - Il bomber eterno che ha attraversato il tempo e la guerra AnsaFoto

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