Prima di Totti, prima di Baggio, Inzaghi, Del Piero… prima di tutti i grandi attaccanti italia c’era lui: Silvio Piola. Nato a Robbio, in provincia di Pavia, nel 1913, Piola cresce con il pallone tra i piedi e un talento che non passa inosservato. Il debutto nel calcio professionistico arriva prestissimo, nel 1930 tra le file della Pro Vercelli, dove il giovane Silvio ci mette poco a far capire una cosa: davanti alla porta, è un problema serio. Velocità, potenza, fiuto del gol e una tecnica niente male. Ma soprattutto una fame incredibile.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Silvio Piola.