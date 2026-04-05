Simeone rivela perché ha escluso Lookman col Barcellona e si sfoga contro l'arbitro

Il ko dell'Atletico ha spalancato le porte del successo in Liga agli azulgrana, il Cholo, atteso ora al bis in Champions, ha lasciato fuori il bomber

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

I giornali spagnoli appena ieri mattina erano pieni di pagine sulla stagione super di Lookman, uno dei migliori acquisti invernali in tutta Europa a giudicare dai numeri ma l’ex Atalanta ieri è partito in panchina nel delicatissimo match di Liga dell’Atletico Madrid col Barcellona. Il successo degli azulgrana, in una gara piena di polemiche, avvicina Flick al trionfo in campionato. In attesa del bis in Champions Simeone spiega perchè il nigeriano non era titolare e si sofferma sugli errori dell’arbitro.

I rimpianti di Simeone

Il Cholo attacca: Possiamo parlare di entrambi i tempi. Abbiamo giocato molto bene il primo tempo, creando occasioni da entrambe le parti, pressando efficacemente e costruendo azioni. Poi Nico è stato espulso. Abbiamo protestato per un possibile fuorigioco e il VAR non avrebbe dovuto intervenire in quella situazione per un secondo cartellino giallo. Il VAR è stato utilizzato per dare a Nico un cartellino rosso diretto? E cosa ne so io? Ha visto una luce gialla, una luce gialla, una luce rossa. Ma quello che diciamo è irrilevante. Non perdiamo tempo; parliamo di qualcosa di costruttivo. Ognuno dirà quello che pensa… Quando è tutto così chiaro, non c’è nemmeno bisogno di parlare.” Il secondo tempo è stato diverso. Ci siamo difesi molto bene, ma non siamo riusciti ad attaccare come avremmo voluto e siamo riusciti a segnare solo su una ribattuta. Forse, dopo tutto quello sforzo, avremmo potuto almeno ottenere un pareggio.

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Il mancato rosso a Martin

Molte polemiche ci sono state per la mancata espulsione di Gerard Martín: “Mi è stato riferito dell’episodio e l’ho visto durante la partita Betis-Rayo. Il CTA (Comitato Tecnico Arbitrale) ha poi dichiarato l’espulsione. Non c’è molto da discutere; l’azione è chiara. È in ritardo, calpesta il piede e la caviglia, e dobbiamo aspettare che il CTA riveda l’episodio in modo appropriato, così che, se dovesse ripetersi la prossima volta, sia chiara la decisione. Cosa ho detto l’arbitro riguardo all’azione di Nico? Era il secondo cartellino giallo, e da quel momento in poi è diventato rosso, e aveva ragione. Se il secondo cartellino giallo è ben visibile, non c’è niente da dire.

Simeone aggiunge: “Non penso che mi hanno fatto un torto. Hanno commesso un errore, come capita ad allenatori e giocatori. Nella partita Betis-Rayo, hanno detto che la stessa azione era da cartellino rosso, anche se la palla gli è passata sopra il piede e lo ha calpestato. L’hanno visto o no? L’hanno visto”.

L’esclusione di Lookman

Poi Simeone spiega perché hanno giocato Morcillo e Taufik e non Julián o Lookman: “Era il momento giusto per i ragazzi di fare il loro debutto, dare energia alla squadra, e un buon momento per Lookman, Julian e gli altri ragazzi che non ho incluso per farli riposare. Ora sto pensando al quarto di finale che dobbiamo giocare contro una grande squadra come il Barcellona. Innanzitutto, in casa loro, e con il modo in cui giocano in casa, dobbiamo essere forti e giocare meglio che nella gara di ritorno di Copa del Rey, dove non ci hanno lasciato pensare, attaccare o creare occasioni, a parte una di Lookman nel primo tempo e una di Sorloth nel finale. Dobbiamo dare di più perché ci troviamo di fronte a un quarto di finale di Champions League”.