Simeone: "E' bello sognare l'Europa"

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in un'intervista a La Nuova Sardegna ha parlato del momento che stanno attraversando i rossoblu: "Ci stiamo riprendendo da un brutto momento. Non mi sento triste perché non segno, prima di tutto viene la squadra. Europa? È bello sognare, fa crescere le motivazioni. Adesso non è un obiettivo, più avanti vediamo. È il momento di accelerare e fare tanti punti".

"Tre punti col Parma per continuare il sogno? Intanto vinciamo per continuare su questa strada".

SPORTAL.IT | 31-01-2020 16:44