Simeone e Lookman, sempre la stessa storia: il tecnico spiega perché lo sostituisce

Il tecnico dei Colchoneros analizza la sconfitta dell’Atlético in finale di Copa del Rey: rimpianti, stanchezza e rebus Lookman che segna e viene sostituito al 62'

L’impresa Champions con il Barcellona è già archiviata: l’Atletico Madrid casca in finale di Copa del Rey, persa ai rigori contro la Real Sociedad. Il tecnico Diego Simeone ha commentato a caldo la prestazione dei suoi, soffermandosi su rimpianti con un focus su Ademola Lookman con cui usa bastone e carota da quando l’ex Atalanta è arrivato in Spagna.

L’analisi della partita

In apertura di conferenza stampa, il tecnico argentino ha riconosciuto la lucidità degli avversari nei momenti decisivi, sottolineando come la sua squadra abbia comunque reagito bene e costruito diverse occasioni per portare a casa il trofeo: “Si meritano un plauso per la loro freddezza nei momenti cruciali. Siamo riusciti a rimontare e a giocare molto bene. Avremmo potuto vincere la partita con le occasioni create da Cardoso e Baena. Ci sono state altre opportunità nel recupero, ma non posso che congratularmi con la Real Sociedad perché ha fatto un ottimo lavoro.”

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Il messaggio ai tifosi e il discorso alla squadra

Il tecnico dei Colchoneros ha poi provato a calmare le acque post sconfitta: “È difficile dare messaggi, perché ciò di cui la squadra ha bisogno è vincere. Non resta che lavorare sodo ogni giorno. Non ho detto nulla ai giocatori.”

Sul discorso fatto alla squadra aggiunge: “Non c’è molto da dire. Siamo con loro, perché sanno di aver fatto uno sforzo enorme, con un ottimo secondo tempo e tempi supplementari.”

Le scelte tattiche e il caso Lookman

Tra i dubbi di Simeone c’è sempre quello di Ademola Lookman. Sebbene il nigeriano abbia segnato al 19′, riportando il risultato in pareggio, in molte gare l’esterno è partito titolare per poi lasciare il campo tra il 60° e l’80°, spesso per fare spazio a soluzioni più fisiche o difensive come un centravanti di riferimento o un esterno più strutturato. In altri casi, è stato invece utilizzato a gara in corso, segno di un impiego ancora flessibile all’interno delle rotazioni offensive.

Anche in finale di coppa, Lookman è stato sostituito poco dopo il 60°. Spiega Simeone in conferenza stampa “Avevo capito che con Sorloth come centravanti avremmo potuto creare più occasioni da gol e che Julián avrebbe potuto ricoprire il ruolo che prima era di Lookman. Poi abbiamo spostato Baena sull’ala sinistra. Ecco come ho interpretato il cambiamento.”

I numeri di Ademola Lookman all’Atlético Madrid

Arrivato a stagione in corso, Ademola Lookman ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno con la maglia dell’Atlético Madrid. L’esterno offensivo nigeriano ha già collezionato 14 presenze complessive, mettendo a referto 5 gol e 4 assist tra tutte le competizioni.

In Liga il suo impiego è stato più graduale, con 8 apparizioni, 2 reti e circa 350 minuti giocati, ma è soprattutto nelle coppe che ha fatto la differenza, risultando spesso decisivo nei momenti chiave e nella sfida di ritorno in Champions contro il Barcellona.

Sebbene i numeri raccontino di un giocatore già determinante, non solo finalizzatore ma anche uomo squadra e capace di creare occasioni e incidere nei momenti decisivi, il tecnico Simeone continua a non preferirlo titolare o a sostituirlo più volte a gara in corso.